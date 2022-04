Calcio: Italiano, 'a Napoli fatta un'impresa, coraggio e carattere come a San Siro'

10 aprile 2022 a

Napoli, 10 apr. - (Adnkronos) - "Sono davvero felice per quello che ho visto oggi in campo. Ci siamo confermati dopo San Siro, chiedevo coraggio e carattere, siamo riusciti a riproporre tutto questo. Oggi abbiamo fatto una grande impresa". L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si esprime così dopo il successo per 3-2 sul campo del Napoli.

"In altre occasioni avevamo calciato 25 volte in porta facendo un solo gol, oggi i ragazzi hanno sfruttato tutte le occasioni -sottolinea il tecnico gigliato a Dazn-. La concretezza che avete visto oggi ci mancava. Rispetto all'andata siamo cresciuti tanto noi, oggi senza coraggio la gara si sarebbe messa in maniera diversa. Ci restano gare difficili contro Roma e Juve, dobbiamo andare anche a giocare a San Siro col Milan".

Questa vittoria proietta la Fiorentina verso altri obiettivi? "Se continui a fare gare come questa è chiaro che devi alzare l'asticella. Staremo a vedere dove ci piazzeremo a fine campionato, vogliamo rimanere in questa zona di classifica", conclude Italiano.