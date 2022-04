Calcio: Genoa-Lazio, al Ferraris si gioca per la salvezza e per l'Europa

10 aprile 2022 a

a

a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Caccia ai tre punti per continuare la corsa verso la salvezza o verso l'Europa. Al Ferraris alle 12.30 si gioca Genoa-Lazio, che apre i match della 32esima giornata di campionato di serie A con obiettivi opposti per le due squadre: il Genoa si ritrova penultimo a 22 punti e viene da una sconfitta (l'ultimo match), una vittoria e tre pareggi nelle ultime cinque partite. La Lazio ha 52 punti e nelle ultime cinque partite ha portato a casa tre vittorie e due sconfitte, ma a parte il derby l'ultima sconfitta è del 2 gennaio scorso contro l'Inter.

In campo oggi si schierano così: Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Galdames, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Piccoli. Lazio: (4-3-3) Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Tra le due squadre lo scorso 17 dicembre finì con la vittoria in casa della Lazio per 3 a 1.