Brescia: ritrovato a Toscolano il windsurf del tedesco disperso sul lago di Garda

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - E' stata ritrovata intorno alle 3 di questa mattina, a pochi metri dalla costa sul lago di Garda, vicino al circolo velico del Comune di Toscolano Maderno la tavola da windsurf di un windsurfista di nazionalità tedesca di cui si sono perse le tracce ieri. Lo sportivo tedesco era stato visto per l'ultima volta nel pomeriggio di ieri intorno alle 16. La guardia costiera si è messa in moto per cercarlo dalle 19 di ieri sera subito dopo la segnalazione della scomparsa. L'uomo aveva parcheggiato la propria auto presso il parcheggio di un albergo del Comune di Tignale per intraprendere l'attività sportiva

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte con due sortite aeree ed il costante impiego di unità navali della Guardia Costiera, mentre lungo il litorale costiero continuano le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Le attività proseguiranno anche nella giornata di oggi su tutto lo specchio lacuale gardesano, mediante l'impiego di altre unità navali e di elicotteri, per cercare di individuare il disperso.

Sempre nel pomeriggio di ieri, durante il passaggio della forte perturbazione, i guardiacoste di Salò, congiuntamente ai Vigili del Fuoco di Bardolino, erano intervenuti in soccorso di un velista in difficoltà e alla deriva, poi recuperato a bordo della Motovedetta della Guardia Costiera, nelle acque antistanti Lazise e sbarcato poi a Peschiera.

Intorno alle 18.00 di ieri, altro intervento tempestivo da parte della Guardia Costiera, ad un diportista che, infortunatosi ad una mano su un gommone a largo del porto di Portese di San Felice del Benaco, veniva raggiunto, trasbordato, assistito per la ferita e trasferito nel vicino porto ove era stato richiesto l'intervento del 118 al quale veniva consegnato dopo pochi minuti per le cure del caso.