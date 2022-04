Ucraina: portavoce Orban, 'relazioni con Russia? Come con chiunque voglia buoni rapporti'**

10 aprile 2022 a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Molti hanno cercato di descrivere le relazioni tra Ungheria e Russia negli ultimi dodici anni come 'speciali'. Ma rispetto alle relazioni con l'Europa occidentale, incluse Italia, Francia e Germania -specialmente Germania- il volume e natura delle relazioni fra Ungheria e Russia non aveva nulla di speciale. Noi vogliamo relazioni con chiunque sia interessato ad avere buoni rapporti, e la Russia non fa eccezione". Ad affermarlo, nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più', il portavoce del premier ungherese Orban Zoltan Kovacs.

"Abbiamo ereditato, in questi ultimi trent'anni, e quindi non è colpa di questo governo, una situazione di pesante dipendenza dall'energia russa, 85% per il gas e 65% per il petrolio. Quindi non è questione di relazioni personali fra il presidente dell'Ungheria e il presidente russo", aggiunge Kovaks.