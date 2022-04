Ucraina: portavoce Orban, 'da 5 anni attacchi inaccettabili verso il nostro Paese'**

10 aprile 2022 a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Da cinque anni subiamo attacchi nei confronti dell'Ungheria, per molte ragioni. Tutto è cominciato dal 2010 per il solo fatto che Orban ha vinto le elezioni", ma "posso assicurarle che la nostra libertà di stampa e il nostro sistema giudiziario sono garantiti come in qualsiasi altro Paese europeo". Lo ha affermato il portavoce di Viktor Orban Zoltan Kovaks intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più'. "Troviamo davvero inaccettabile che sia stata lanciata una campagna politica e una caccia alle streghe contro il nostro paese che va avanti da 5 anni", ha aggiunto Kovaks.