Ucraina: Podolyak, 'Europa deve capire che non c'è alternativa a coalizione anti - Putin'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "La Russia sostiene da anni i partiti filo-russi in Europa. Sì, sono marginali. Ma cercano ancora di dividere la società. L'Europa deve capire: non c'è alternativa alla coalizione anti-Putin. Flirtare con i partiti pro-Putin è invitare a casa vostra la 'russa pace barbarica'". Lo afferma, in un post diffuso sui suoi canali social, Mykhailo Podolyak, capo negoziatore dell'Ucraina e consigliere del presidente Zelensky.