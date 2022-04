Roma: morta 76enne trovata in parco con ferite, indagini**

10 aprile 2022 a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - E' giallo a Ostia, alle porte di Roma, dove una donna di 76 anni è stata soccorsa nel parco del Drago e portata all'ospedale Grassi con diverse fratture a vertebre e costole e un edema celebrale. L'anziana era arrivata già in gravi condizioni in ospedale.

La donna, come riferito da un testimone, stava portando il cane a spasso quando si sarebbe improvvisamente accasciata a terra. I poliziotti del X Distretto del Lido, che conducono le indagini, stanno ascoltando il testimone e altre persone. Da una prima ricostruzione le ferite potrebbero essere riconducibili alla caduta ma non si esclude alcuna pista e gli accertamenti sono ancora in corso.