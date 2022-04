Papa: ‘pensare a sé stessi' è ritornello umanità che ha crocifisso il Signore'**

10 aprile 2022 a





Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “Sul Calvario si scontrano due mentalità. Nel Vangelo, infatti, le parole di Gesù crocifisso si contrappongono a quelle dei suoi crocifissori. Questi ripetono un ritornello: ‘Salva te stesso'. Lo dicono i capi: ‘Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto' . Lo ribadiscono i soldati: ‘Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso'. E infine, anche uno dei malfattori, che ha ascoltato, ripete il concetto: ‘Non sei tu il Cristo? Salva te stesso!' Salvare se stessi, badare a se stessi, pensare a se stessi; non ad altri, ma solo alla propria salute, al proprio successo, ai propri interessi; all'avere, al potere e all'apparire. Salva te stesso: è il ritornello dell'umanità che ha crocifisso il Signore. Pensiamoci”. Così Papa Francesco nell'omelia della Domenica delle Palme.

“Ma alla mentalità dell'io si oppone quella di Dio; il salva te stesso si scontra con il Salvatore che offre se stesso. Nel Vangelo odierno sul Calvario anche Gesù prende la parola tre volte, come i suoi oppositori. Ma in nessun caso rivendica qualcosa per sé; anzi, nemmeno difende o giustifica se stesso. Prega il Padre e offre misericordia al buon ladrone. Una sua espressione, in particolare, marca la differenza rispetto al salva te stesso: ‘Padre, perdona loro'” ha proseguito il Papa.