Torino, 10 apr. - (Adnkronos) - Termina a reti inviolate il posticipo della 32/a giornata di Serie A tra Torino e Milan disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. In classifica i rossoneri capolista salgono a 68 punti, 2 in più di Inter e Napoli ma i nerazzurri hanno giocato una partita in meno. I granata sono undicesimi a quota 39.