Ucraina: Mattarella, 'Europa a bivio, tra regressione storia e superamento mali passato'

Procida (Na), 9 apr. (Adnkronos) - "È in gioco il destino dell'intera Europa, che si trova di fronte a un bivio tra una regressione della sua storia e la sua capacità di sopravvivere ai mali del proprio passato, e di superarli definitivamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di Procida Capitale della cultura 2022.

"I popoli europei, sono intimamente legati -ha ricordato il Capo dello Stato- da fili che la storia ha reso forti, preziosi, insostituibili: non possono e non devono essere lacerati per colpa di chi ha fatto ricorso alla brutalità della violenza e della guerra".

"La letteratura, la musica, le arti costituiscono una rete e una ricchezza comuni che non devono essere smarrite. È questo l'appello che da questa isola, da oggi Capitale della cultura di un Paese che ne ha grande tradizione, deve giungere per affermare quel coraggio di sperare -ha concluso Mattarella- di cui ci ha parlato Giovanni, per trasformarlo in volontà di speranza".