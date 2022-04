Ucraina: Letta, 'lottare per pace ed insieme ridurre impatto sociale crisi'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Siamo "in un omento drammatico della storia europea, siamo stravolti ogni giorni dalle notizie che ci arrivano e ci domandiamo come sia possibile tornare alle stragi più terribili del Novecento". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto in collegamento all'assemblea regionale dei dem Piemonte.

"Noi lottiamo per la pace perchè quello è l'obiettivo, fermare l'aggressione russa" ed insieme "dobbiamo costruire le condizioni per cui siano gestibili le conseguenze" di quanto messo in atto per raggiungere la pace. "Iniziative sia a livello europeo che nazionale per ridurre l'impatto dei costi dell'energie sulle fasce più deboli, aiutare le piccole e medie imprese. Occorre attutire l'impatto sociale della crisi".