Ucraina: Gelmini, 'fiera di far parte Governo e Ue contro Russia'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Sono fiera di far parte di un partito che ha sostenuto e votato le sanzioni che il Governo ha adottato contro la Russia. E sono fiera di far parte di un'organizzazione, l'Unione europea, che mai è stata così unita nel condannare un'aggressione intollerabile ai nostri valori, ai nostri principi, alla nostra comune idea di diritto internazionale, di libertà e di convivenza pacifica fra i popoli”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo agli stati generali di Forza Italia, in corso a Roma.

“A sinistra -ha aggiunto- forse qualcuno persa che la Nato sia un antico cimelio, noi non la pensiamo così. E voglio chiudere con le parole che il presidente Berlusconi ha utilizzato parlando di fronte al Congresso degli Stati Uniti d'America nel 2006: ‘La Nato deve restare lo strumento per garantire la nostra sicurezza: le nostre capacità di difesa europea devono essere complementari a quelle della Nato. Nato e Comunità europea devono essere gli strumenti per garantire la sicurezza del mondo globalizzato'. Credo che queste parole del presidente siano di straordinaria attualità e rappresentino la stella polare di quello che dobbiamo fare in questo difficile contesto”.