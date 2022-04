Tennis: Atp Montecarlo, Cobolli unico azzurro a superare il primo turno delle qualificazioni

09 aprile 2022 a

Montecarlo, 9 apr. - (Adnkronos) - Un solo italiano è rimasto in corsa nelle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratta di Flavio Cobolli, classe 2002 e in gara grazie a una wild card, che nel primo turno ha battuto il francese Hugo Gaston, numero 63 al mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h14' di gioco. Una vittoria (la prima nelle qualificazioni di un Masters 1000 e la seconda in carriera contro un top 100) che conferma la crescita del tennista fiorentino, allenato dal papà Stefano e reduce dalla vittoria al Challenger di Zadar, in Croazia.

Un solo match separa Cobolli dalla prima qualificazione in carriera al main draw di un Masters 1000. Di fronte ci sarà il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 80 del ranking ATP, che ha battuto Gianluca Mager in due set. È uscito di scena anche Stefano Travaglia, eliminato dal francese Bonzi, testa di serie numero 1 delle qualificazioni, che ha vinto con un doppio 6-3 in poco meno di 90 minuti.

Fuori tra mille rimpianti, infine, Marco Cecchinato. Il siciliano ha perso contro l'argentino Baez dopo una battaglia di due ore e quaranta minuti: 6-7 (4-7) 6-1 7-6 (8-6) il punteggio finale. Cecchinato ha avuto due match point sul 6-5 nel terzo set, ma Baez (con il servizio) è stato bravo ad annullarli. Poi il tie break che sembrava in mano all'azzurro, avanti 5-1 al cambio di campo. L'argentino, però, ha risposto con una serie di cinque punti consecutivi chiudendo l'incontro al secondo match point a favore.