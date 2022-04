Sardegna: Olbia, i riti della Settimana Santa tornano in presenza

09 aprile 2022 a

Olbia, 9 apr. (Adnkronos) - La Pasqua si avvicina e, con essa, i riti della Settimana Santa olbiese presso la chiesa di San Paolo Apostolo, in piazzetta Santa Croce. Dopo 2 anni di pandemia si torna in presenza, anche se in chiesa potranno assistere alle funzioni un massimo di 150 persone e le processioni dovranno svolgersi con un rigoroso distanziamento interpersonale e indossando la mascherina.

Programma della settimana santa 10 Aprile - Domenica delle Palme e della Passione del Signore.ore 09,45 Distribuzione e benedizione dei ramoscelli di ulivo nel sagrato da dove partirà la processione verso la chiesa parrocchiale.ore 10,00 Santa messa.ore 19,00 Santa messa.11 Aprile - Lunedì santo.ore 09,30 - 12:30 Confessioni (Don Gianni Sini).ore 19,00 Santa messa.12 Aprile - Martedì santo.ore 09,30 - 12:30 Confessioni. (Don Gianni Satta).ore 19,00 Santa messa.13 Aprile - Mercoledì santoore 09,30 Confessioni. (Don Gianni Sini).ore 08,00 Santa messa.

Triduo pasquale14 Aprile - Giovedì santo.ore 09,30 - 12:30 Confessioni (Don Gianni Sini).ore 18,00 Messa “in cena Domini”; lavanda dei piedi; reposizione; adorazione del santissimo sacramento.ore 21,00 Incontro con la Vergine addolorata e gli strumenti della passione con partenza dalla parrocchia primaziale di San Paolo Apostolo.15 Aprile - Venerdì santo - Astinenza e Digiunoore 09,30 - 12:30 Confessioni. (Don Gianni Satta).ore 18,00 Celebrazione della passione del Signore.ore 21,00 Racconto; deposizione dalla croce; iscravamentu; processione del Cristo morto.Il commento della passione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo sarà tenuto da Don Francesco Tamponi in gallurese.

I canti saranno animati dal coro folk "Ensamble”.16 Aprile - Sabato santo.ore 09,30 - 12:30 / 16:30-18:30 Confessioni (Don Gianni Satta).ore 21,00 Inizio della veglia pasquale. Lucernario. Liturgia della parola – liturgia battesimale – liturgia eucaristica.17 Aprile Domenica di Pasqua di resurrezioneore 10,00 Santa messa. Al termine della messa, distribuzione del pane pasquale.ore 11,30 Processione di “S'Incontru” di Cristo risorto con la Madonna, regina coeli laetare.