Roma: Sanna (Città metropolitana), 'insieme ai corpi sociali per tutela ambientale'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Esprimiamo tutta la stima e l'onore di ospitare oggi, a Palazzo Valentini, l'Assemblea regionale dei delegati del Lazio del Club Alpino Italiano. L'impegno di questo ente sulle tematiche ambientali, asse strategico e indirizzo prioritario dato dal sindaco Roberto Gualtieri, ci porterà ad una svolta e ad un'azione incisiva che leghi tutela e sicurezza a promozione e valorizzazione delle nostre bellezze naturali, grazie anche alle risorse derivanti dal Pnrr". Lo afferma Pierluigi Sanna, vice sindaco della Città metropolitana di Roma.

"Il lavoro portato avanti dal consigliere delegato all'ambiente Rocco Ferraro, oggi presente, insieme a tutta la squadra di governo della Città metropolitana, arriverà a quelli che abbiamo definito gli stati generali delle aree protette - conclude - un momento di confronto continuo che ci lega ai corpi sociali come il vostro, alle istituzioni locali e alle associazioni attive sul territorio per raggiungere l'ambizioso obiettivo di promuovere turismo sostenibile ed educazione ambientale, in un territorio come il nostro così ricco di bellezze da tutelare e scoprire”.