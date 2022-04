Prostituzione: riduzione in schiavitù e sfruttamento, 20 arresti in blitz polizia Bari

09 aprile 2022 a

Bari, 9 apr. (Adnkronos) - La polizia di Bari, nella città e in altri Comuni della Puglia, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dalla sezione gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, a carico di 20 persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e allo sfruttamento della prostituzione, insieme ad altri delitti contro la persona, nei confronti di giovani donne provenienti dalla Romania, secondo uno schema noto con l'espressione “Lover Boy”. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 alla Procura della Repubblica di Bari.