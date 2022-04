Motomondiale: Gp Austin, incidente per Surra nelle terze libere Moto3

09 aprile 2022 a

Austin, 9 apr. - (Adnkronos) - Brutto incidente per Alberto Surra nelle terze prove libere 3 della Moto3 al Gp delle Americhe di Austin. Il pilota del team Snipers entra in contatto con Ivan Ortola sul rettilineo a una velocità di circa 200 km orari. Surra perde il controllo, sbatte sulle barriere e la moto gli finisce addosso. Bandiera rossa e pilota portato al centro medico. Per fortuna non ci sono gravi conseguenze; a rassicurare tutti è Antonino Surra, il padre di Alberto: "Sta bene, ha solo dolore al polso e una probabile microfrattura composta allo scafoide".