09 aprile 2022 a

a

a

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Seconda operazione di salvataggio in poche ore per la Sea Watch3. La nave ha soccorso una piccola barca in legno con a bordo 13 persone alcune delle quali "già in ipotermia".

"E' stata una fortuna e un sollievo raggiungerle prima della notte - afferma la Ong - Adesso il nostro equipaggio si prende cura di 26 persone".