Fisco: De Petris, 'no aumenti tasse, da destra irresponsabile propaganda'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "La riforma del catasto non è affatto un aumento delle tasse sulla casa. E' una misura necessaria e non più rinviabile di equità fiscale. Le case regolarmente accatastate non pagheranno mezzo euro di tasse in più e mi chiedo come si possa difendere il diritto a non avere case regolarmente accatastate”. Così la capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris.

“La destra – prosegue la presidente De Petris – sa benissimo che non c'è nessun aumento della pressione fiscale ma coglie cinicamente l'occasione per fare propaganda e campagna elettorale. Però farlo anche a costo di mettere in un momento come questo a rischio la stabilità, come stanno facendo Lega e Fi, è davvero troppo irresponsabile”.