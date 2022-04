Fi: Savino, 'Berlusconi si conferma statista'

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Ancora una volta Silvio Berlusconi si dimostra non solo uno straordinario uomo politico, ma anche uno statista. Le sue parole inequivocabili sulla guerra in Ucraina, sul ruolo di Forza Italia all'interno del Governo e a difesa di famiglie e imprese stanno lì a confermarlo. Parole che tracciano la rotta per tutta la grande comunità di Forza Italia, colonna portante del centrodestra nel passato, nel presente e nel futuro”. Lo afferma la deputata di Fi Sandra Savino.