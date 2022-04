Fi: Ronzulli, 'non basta un voto in più per governare, da soli senza unità centrodestra'

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Le alleanze si fanno sulla base di un programma comune tra chi ha la stessa visione, le stesse ricette economiche e sociali, le stesse prospettive per il futuro. Le alleanze si fanno per vincere, ma soprattutto per ben governare. Il centrodestra, dunque, è un valore se vince e può governare. Se è litigioso e autodistruttivo non serve se non agli egoismi dei singoli partiti, non serve sicuramente agli italiani. Non basta prendere un voto in più per essere in grado di guidare la coalizione o il governo. Servono quella collaborazione, quello spirito unitario e quella generosità che per Silvio Berlusconi sono state la stella polare per 25 anni. E se non ritroveremo questo spirito, sono certa che non ci mancheranno la dignità, l'orgoglio e il coraggio per correre da soli”. Lo ha affermato Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo a ‘L'Italia del futuro', la due giorni di dibattiti e incontri organizzata a Roma dal movimento azzurro.

“In tanti -ha aggiunto- provano ad imitarci, ma nessuno ci riesce, perché per contare in Europa e nel Ppe come fa Forza Italia servono quei principi solidi rappresentati dal presidente Berlusconi, grande leader e uomo di pace. Sono cose che non si inventano, si costruiscono con l'esperienza e con la capacità unica del presidente Berlusconi e di Forza Italia di rappresentare con credibilità un bagaglio di valori positivi, ma soprattutto di fatti che non possono essere oscurati o messi in discussione".