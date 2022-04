Fi: Occhiuto, 'grazie ad amministratori locali e militanti abbiamo partito in salute'

09 aprile 2022 a

a

a

Reggio Calabria, 9 apr.(Adnkronos) - "Non dobbiamo mai dimenticare, ciascuno di noi, la strada che abbiamo fatto per raggiungere i nostri obiettivi. Le vittorie sono importanti, ma lo è altrettanto il percorso fatto per arrivarci. Voglio ringraziare quelli che mi hanno consentito di diventare presidente della Regione, su tutti il presidente Tajani e la senatrice Ronzulli, che hanno tenuto ferma la posizione di Forza Italia per la mia candidatura. E poi voglio ringraziare i sindaci, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, tutti gli amministratori locali, i militanti: solo loro che hanno consentito al partito di resistere nei momenti difficili, e grazie a loro possiamo presentare oggi un partito in grande salute". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo agli Stati Generali di Forza Italia, in corso a Roma. "Voglio ringraziare i nostri ministri – ha aggiunto -, fare il presidente di Regione senza l'ascolto costante dell'esecutivo non sarebbe possibile. Il popolo di Forza Italia deve essere orgoglioso dei suoi ministri, perché rappresentano una vera e propria eccellenza all'interno del governo. Anche grazie a loro in Calabria abbiamo ottenuto grandi risultati".

"Grazie al ministro Brunetta in Calabria non si assume più con commissioni regionali - ha concluso Occhiuto -, ma le selezioni si svolgono tramite il Formez, un ente del Dipartimento della Funzione Pubblica. Grazie al ministro Carfagna per il costante supporto relativo alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Grazie al ministro Gelmini che ci ha aiutato, con importanti interlocuzioni preventive, per alcune nostre leggi regionali".