Fi: Bestetti, 'generazione Berlusconi straordinaria cantera azzurra'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Oggi a Roma il movimento giovanile di Forza Italia, nell'ambito della manifestazione ‘L'Italia del futuro', ha tenuto la sua assemblea nazionale con oltre 400 militanti e amministratori provenienti da tutta Italia”. Lo annuncia Marco Bestetti, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia e coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. “In questi anni, il nostro movimento si è profondamente rinnovato e radicato sul territorio, e vanta oggi più di 300 giovani amministratori locali, tra sindaci, assessori e consiglieri comunali, ragazze e ragazzi di cui sono molto orgoglioso, sempre al servizio delle loro comunità, tenendo alta la bandiera di Forza Italia".

"Il nostro obbiettivo -prosegue Bestetti- è di dare ad ognuno dei nostri militanti l'occasione di scendere in campo e di segnare il proprio gol, che potrà essere determinante per vincere le prossime partite di Forza Italia. Questi validi giocatori non dobbiamo cercarli fuori dalla nostra squadra, ma li abbiamo già in casa, a cominciare proprio dal nostro vivaio giovanile, quella straordinaria ‘cantera' azzurra che è la generazione Berlusconi e che ha la responsabilità, oggi più che mai, di proiettare Forza Italia nel futuro. Noi -conclude Bestetti- c'eravamo ieri, ci siamo oggi, ma soprattutto continueremo ad esserci anche domani”.