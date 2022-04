Cultura: Procida Capitale, da Poste nuovo speciale annullo filatelico

09 aprile 2022 a

Napoli, 9 apr. (Adnkronos) - Poste Italiane, su richiesta del Comune di Procida, partecipa con uno nuovo speciale annullo filatelico alla Cerimonia inaugurale di Procida 2022 Capitale Italiana della Cultura. Oggi dalle 14 alle 21 sarà allestito nei pressi della biglietteria in via Roma uno spazio filatelico temporaneo dove sarà possibile ottenere gli annulli dedicati all'iniziativa. L'annullo è realizzato nel formato tondo e riproduce il logo della manifestazione con la scritta "Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 – Cerimonia Inaugurale" con la data 9 aprile 2022.

L'annullo sarà effettuato sulla cartolina e sul francobollo e successivamente il timbro figurato relativo all'annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Procida negli orari di apertura dell'ufficio al pubblico a partire da lunedì 11 aprile e per i 120 giorni successivi all'evento. Successivamente il timbro sarà depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.