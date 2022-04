Cultura: Procida Capitale, ciechi e ipovedenti potranno seguire cerimonia inaugurale

09 aprile 2022 a

a

a

Napoli, 9 apr. (Adnkronos) - Una cerimonia inaugurale all'insegna dell'inclusione per Procida Capitale italiana della Cultura 2022. In occasione dell'evento inaugurale, che si terrà oggi pomeriggio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Comune di Procida (Napoli) si prenderà cura dell'accessibilità per le persone cieche e ipovedenti, grazie anche alla sensibilità delle associazioni locali, regionali e nazionali che si sono unite in un lavoro comune attraverso il Tavolo per l'accessibilità, organismo di sensibilizzazione, promozione e di indirizzo nato all'interno di uno dei 44 progetti del dossier: "Tutti per tutti".

La performance teatrale "Moby Dick", spettacolo del Teatro dei Venti, premio Ubu 2019 alla migliore scenografia potrà essere ammirato ad occhi chiusi. A partire dalle 16.30 su Procida Tv e attraverso la pagina Facebook dell'Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti provincia di Napoli si potrà seguire in diretta l'evento attraverso la voce della conduttrice radiofonica Ida Di Martino. "Siamo davvero contenti" - dichiara il presidente Uici Mario Mirabile - di mettere a disposizione la nostra pagina Facebook e collaborare a rendere fruibile un momento così importante e significativo per la nostra terra. Tutte le forme di arte e di cultura devono essere sempre accessibili e fruibili da tutti i cittadini senza distinzione alcuna. Tutti hanno diritto a godere della bellezza".