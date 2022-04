Csm: Zanettin (Fi), 'Anm minaccia sciopero, noi non accettiamo veti'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Questa è una due giorni di orgoglio azzurro per il grande lavoro che stiamo facendo e sulla Giustizia stiamo raggiungendo dei risultati davvero straordinari". Così il deputato e responsabile del dipartimento Giustizia di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, intervenendo a ‘L'Italia del futuro', la due giorni di dibattiti e incontri organizzata a Roma dal movimento azzurro.

"Fin dalla legislatura 2001-2006 mi occupo delle porte girevole, dei magistrati in politica, il mio primo disegno di legge riguardava proprio questo tema. Si tratta di una battaglia che conduciamo da 20 anni e finalmente siamo all'ultimo miglio, possiamo portare a casa un risultato storico, è un nostro impegno. In un'intervista rilasciata a un importante quotidiano il Presidente dell'Anm si dice pronto allo sciopero sulla riforma del Csm che stiamo disegnando: noi non accettiamo veti dall'Associazione nazionale magistrati, la politica rivendica suo ruolo, noi pretendiamo che sia la politica a fare le leggi“.