Covid: Iss, meno casi in età scolare nell'ultima settimana

09 aprile 2022

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Diminuiscono, rispetto alla popolazione generale, i casi di Covid in bambini e ragazzi in età scolare, che passano dal 25% al 22%. Negli ultimi sette giorni il 17% dei casi, in questa popolazione, è stato rappresentato da bambini sotto i 5 anni, il 43% dai piccoli tra i 5 e gli 11 anni, il 39% tra i 12 e i 19 anni. Lo evidenzia il Report esteso dell'Istituto Superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza del Covid 19 e l'impatto delle vaccinazioni.

I dati indicano che dall'inizio dell'epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 3.418.325 casi nella popolazione da 0 a 19 anni, di cui 16.690 ospedalizzati, 371 ricoverati in terapia intensiva e 53 deceduti.

Resta stabile il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età ad eccezione dei piccoli sotto i 5 anni in cui risulta in aumento, "benché i dati riferiti all'ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento", avverte l'Iss