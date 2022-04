Calcio: Inzaghi, 'vittoria ottimo segnale, importante dare seguito a successo sulla Juve'

09 aprile 2022 a

Milano, 9 apr. - (Adnkronos) - "Avevamo preparato bene questa gara perché sapevamo della forza del Verona, veniva da un'ottima striscia ed è il secondo miglior attacco del campionato. Sapevamo che dovevamo approcciarla bene. Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, nel secondo abbiamo gestito, abbiamo avuto un paio di occasioni. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, è un segnale importante. Sappiamo che mancano tante partite però ho visto ottimi segnali". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi commenta la vittoria per 2-0 sul Verona che proietta l'Inter al 2° posto in classifica alla pari con il Napoli e a un punto dal Milan capolista.

"Nelle ultime partite non erano arrivati i risultati, la testa era pesante e non riuscivamo a giocare come prima -prosegue il tecnico nerazzurro a Dazn-. Ora siamo stati bravi a vincere una partita importantissima a Torino e oggi dovevamo dare seguito a quella partita contro una squadra difficile da affrontare con giocatori di qualità e quantità. Il Verona da qui alla fine darà fastidio a tanti".

"La fiducia ce l'ho avuta sempre. So il percorso che stiamo portando avanti. Sapevo a luglio il rischio che c'era a prendere la squadra Campione d'Italia con dei pezzi ma sapevo che trovavo un grandissimo pubblico che anche oggi ci ha trascinato, una società che non voleva mollare e voleva dare continuità allo scudetto vinto sapendo che in quel momento c'erano delle difficoltà. Con i ragazzi stiamo facendo un ottimo cammino, ora mancano sette partite e ce le giocheremo nel migliore dei modi", conclude Inzaghi.