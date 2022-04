Cagliari: quarto incontro su 'Cagliari sostenibile: un percorso ambientale integrato'

09 aprile 2022 a

Cagliari, 9 apr. (Adnkronos) - Giovedì 14 aprile, a partire dalle ore 10, presso la Sala Conferenze dell'Edificio Sali Scelti del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline in Via La Palma a Cagliari, si terrà il quarto incontro sul tema “Cagliari sostenibile: un percorso ambientale integrato”, nell'ambito della candidatura del Comune di Cagliari a Capitale Verde Europea 2024. Nei primi tre incontri, l'amministrazione ha avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti e gli iscritti agli Ordini delle professioni tecniche (giovedì 24 marzo), con i rappresentanti e gli iscritti delle principali Associazioni ambientaliste (giovedì 31 marzo) e con i rappresentanti dei principali Enti Pubblici (giovedì 7 aprile).

"Ringrazio i rappresentanti degli Enti Pubblici co-interessati nella gestione delle tematiche ambientali cittadine – commenta il vice sindaco e assessore del verde Giorgio Angius – per il contributo offerto nell'incontro di giovedì 7 aprile e per lo spirito collaborativo dimostrato in questa come in altre occasioni. Il dialogo con gli altri Enti è una tappa fondamentale nel percorso intrapreso dall'Amministrazione per riuscire a migliorare le criticità della nostra città, cercando di snellire i tempi burocratici e cercando di riuscire a realizzare gli interventi programmati. Il prossimo appuntamento, previsto per giovedì 14 aprile, vuole essere una summa dei temi affrontati nei precedenti incontri, su cui confrontarsi anche direttamente con la cittadinanza. Con l'approssimarsi della stagione calda, confidando in un miglioramento della situazione pandemica, abbiamo deciso di organizzare l'incontro in presenza, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Terminato questo ciclo di quattro incontri, continueremo sino alla fine del mandato con una serie strutturata di appuntamenti che ci consentano di proseguire il costante confronto tra Amministrazione, portatori di interessi e cittadinanza tutta".