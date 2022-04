Alessandria: entra in un bar con un coltello e tenta aggredire un cliente, 'Daspo Willy'

09 aprile 2022 a

Alessandria, 9 apr. - (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure (Alessandria) hanno notificato in questi giorni la misura di polizia del Questore conosciuta come 'Daspo Willy', nei confronti di un marocchino di 33 anni, pregiudicato, residente nel novese, che per la durata di due anni dalle 16 alle 7 non potrà accedere né stazionare nelle vicinanze di tutti gli esercizi pubblici di Novi Ligure ricompresi tra i locali di ristorazione o di somministrazione di bevande, pasticcerie, gelaterie, bar, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni e simili.

Il destinatario della misura era stato denunciato dai militari perché resosi responsabile, nella tarda serata del 27 marzo scorso, di minaccia aggravata dall'uso delle armi e porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere, in quanto si era introdotto all'interno di un bar di Novi Ligure con un coltello di 30 cm. in mano ed aveva tentato di aggredire e colpire un connazionale, minacciandolo di morte. Solo il tempestivo intervento di un altro cliente, che riusciva a bloccarlo da dietro, impediva che il predetto riuscisse nell'intento. Il medesimo giovane, già due giorni prima, nello stesso locale, aveva avviato una lite col medesimo connazionale e alla presenza dei Carabinieri intervenuti, aveva tentato di colpirlo, non riuscendovi solo perché bloccato dai militari. Nella circostanza, comunque creava scompiglio e danneggiava alcuni oggetti.

In ragione di tali fatti, della loro gravità e della personalità violenta del responsabile, già gravato da numerosi precedenti di polizia, i carabinieri della Stazione di Novi Ligure, oltre alla denuncia in sede penale per i reati commessi inviata alla Procura di Alessandria, avevano proposto il giovane alla Questura di Alessandria – Divisione Anticrimine per il Daspo urbano “Willy”. Il Questore, condividendo la proposta degli operanti, al termine di un'accurata istruttoria ha inteso adottare la misura di polizia nel suo limite massimo, avendo valutato come concreto il pericolo di reiterazione dei reati e quindi di pericolo per la sicurezza pubblica.