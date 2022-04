Ucraina: presidente Corte Suprema, 'grazie Italia, aiutateci con armi e a entrare in Ue'

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Prima di tutto, vorrei ringraziare i giudici italiani e l'intero popolo italiano per il loro aiuto all'Ucraina e agli ucraini. Attualmente stiamo attraversando uno dei periodi più difficili e dolorosi dalla nostra indipendenza, quindi apprezziamo che l'Italia abbia a cuore i nostri cittadini che cercano rifugio nel vostro Paese, che sostiene l'Ucraina con fondi e azioni". Lo afferma all'Adnkronos Vsevolod Kniaziev, presidente della Corte Suprema dell'Ucraina aggiungendo che a Kiev "speriamo in un ulteriore sostegno del vostro governo e dei cittadini, perché dopo la vittoria in questa guerra abbiamo ancora molta strada da fare per la ricostruzione. Unitevi a questo processo".

"Alcune delle nostre città - prosegue - hanno varcato la soglia della catastrofe umanitaria sotto la pressione del nemico. Invitiamo l'Italia e l'intero mondo civile a non essere indifferenti, a non stare alla larga da questi crimini eclatanti. I nostri connazionali hanno bisogno di aiuti umanitari. Il nostro glorioso e coraggioso esercito ha mostrato forza e potere al mondo, ma abbiamo ancora bisogno di armi. Aiutateci in questo".

"Vi chiediamo inoltre - conclude Kniaziev - di sostenere le aspirazioni dell'Ucraina di diventare parte di un'Europa unita e membro a pieno titolo dell'Unione Europea. Abbiamo dimostrato di essere parte della famiglia europea e di condividere valori comuni".

(di Roberta Lanzara)