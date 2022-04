Ucraina: Meta, da hacker bielorussi cyber-attacchi a militari Kiev

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - Aumentano gli attacchi diretti ai membri dell'esercito ucraino da parte di Ghostwriter, un gruppo di hacker legati al governo bielorusso e attivi in incursioni e attività di disinformazione dal 2016. Lo comunica Meta, il gruppo che controlla Facebook e altri social, nel report trimestrale sulle attività di sicurezza informativa. In questo update, si sottolinea come Ghostwriter cerchi di manomettere le credenziali di e-mail personali di dozzine di membri delle forze di sicurezza ucraine per ottenere l'accesso agli account di social media, attraverso i quali diffondere messaggi in cui si invita le forze armate di Kiev ad arrendersi.

Meta spiega di avere bloccato la condivisione di questi video e di avere anche rilevato e respinto il tentativo di riattivare una rete - già rimossa a dicembre 2020 e collegata alla Internet Research Agency russa - che si finge una ONG focalizzata sui diritti civili in Occidente. I membri di questa rete - spiega Meta - "hanno tentato senza successo di creare account Facebook tra la fine del 2021 e gennaio 2022".

Meta ricorda come le operazioni di disinformazione cyber "sembrano essersi intensificate poco prima dell'invasione russa". Ad esempio, servizi di sicurezza di Minsk "improvvisamente hanno iniziato a inviare il 24 febbraio, giorno dell'inizio della guerra, messaggi in polacco e inglese sulla resa delle truppe ucraine e sulla fuga" oltreconfine del presidente Zelensky e del suo governo.