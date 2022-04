Ucraina: Gravina, 'ci stiamo organizzando per andare a prendere ragazzi U17 e ospitarli in Italia'

08 aprile 2022 a

a

a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Ci stiamo organizzando per andare a prendere i ragazzi dell'Under 17 dell'Ucraina, li ospiteremo in Italia, saranno nostri ospiti perché sarebbe stato troppo sterile pensare ad una acquisizione di un risultato sportivo. Vogliamo che questi ragazzi partecipino a questo campionato. Non è facile, stiamo lavorando in diversi Paesi per portarli da noi". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa sulle politiche di valorizzazione dei giovani della Serie B. La Nazionale italiana Under 17 impegnata nelle qualificazioni all'Europeo di categoria dovrà aspettare l'esito della seconda fase del gruppo 6 (composto da Italia, Polonia, Kosovo e Ucraina) in programma a Siena dal 20 al 26 aprile, manifestazione posposta dalla Uefa per dare la possibilità all'Ucraina di partecipare nonostante la tragicità del momento. L'Under 17 ucraina sarà ospitata a Coverciano.