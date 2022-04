Ucraina: console Milano, 'gente comincia a tornarci, riceviamo decine di avvisi al giorno'

08 aprile 2022 a

a

a

Milano 8 apr. (Adnkronos) - "La gente incomincia a tornare in Ucraina. Non posso dire che questa sia una tendenza di ampia portata, ma esiste, perché le persone vogliono tornare il prima possibile". Lo ha fatto sapere all'Adnkronos il console generale d'Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, precisando di non avere il numero preciso di quanti profughi sono rientrati in patria "perché non tutti ci avvisano, ma devo dire che riceviamo decine di avvisi al giorno da parte di chi sta per tornare o di chi pensa di farlo. Alcuni di coloro che sono tornati ci hanno persino mandato persino la copia del loro passaporto con il timbro della dogana ucraina".

Il console, invece, preferisce non esprimersi sull'ipotesi che a Kiev tornino anche le ambasciate, tra cui quella italiana, ma osserva: "Io, ovviamente, sono per la normalizzazione della situazione in Ucraina, affinché tornino non solo ambasciate, ma i nostri cittadini. Però c'è la guerra e la pace a qualsiasi costo non è un'opzione. Innanzitutto dobbiamo assicurare l'indipendenza del nostro Paese. È logico che anche noi vogliamo la pace, ma non a qualsiasi costo".