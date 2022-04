Turismo: Aitgl, 'in 2021 in Italia 8,8 mln turisti Lgbtq+, fatturato da 1,4 mld

08 aprile 2022 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - L'Osservatorio turistico di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) fotografa il comparto turistico Lgbtq+ nel 2021. Un'analisi che testimonia un miglioramento rispetto al 2020, ma allo stesso tempo vede ancora ambire ai risultati del 2019 quando le presenze turistiche internazionali avevano il loro peso. “Su 177 milioni di presenze e 33 milioni di arrivi turistici in Italia nel periodo estivo luglio-settembre del 2021 le presenze Lgbtq+ sono state 8,8 milioni con oltre 1,6 milioni di arrivi” afferma il presidente di Aitgl Alessio Virgili.

Il turista Lgbtq+ in Italia soggiorna in media 5 notti e spende giornalmente 187 euro, generando un fatturato per il nostro Paese di 1,4 miliardi di euro. “Nel nostro ultimo rilevamento pre- pandemia il turismo Lgbtq+ in Italia valeva 2,7 miliardi di euro annui, ma in considerazione della completa assenza del turismo di lungo raggio, e del più ampio periodo di riferimento, mi sembra comunque un risultato che testimonia la grande resilienza di questo segmento” afferma il presidente di Aitgl. Tra le destinazioni predilette dal turismo Lgbtq+ in Italia troviamo le città d'arte seguite dalle località di mare, collina e laghi. A trainare la stagione gli italiani, seguiti dagli europei (Spagna, Germania, Francia).