Milano: spaccio di droga dalla finestra, 10 arresti

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - I carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), insieme ai colleghi di Cesenatico (Forlì), hanno eseguito un'ordinanza emessa dal tribunale di Monza, nei confronti di 10 persone, ritenute responsabili - in concorso - di detenzione e spaccio di cocaina e marijuana a Paderno Dugnano. Le indagini dei militari hanno permesso di accertare l'esistenza di un gruppo che, utilizzando come base logistica un'abitazione, "attraverso una finestra protetta da inferriate che affaccia su strada", svolgevano un'attività di spaccio, con la modalità del take away.

I clienti ordinavano telefonicamente o alla finestra la sostanza che desideravano, passavano a ritirarla, e il pagamento avvenivano con rapidi passaggi di mano attraverso le inferriate. Durante l'esecuzione dell'ordinanza è stato operato un arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente, e sono state eseguite ulteriori perquisizioni di iniziativa che hanno permesso di sequestrare complessivamente, 10 proiettili calibro 7,65, 180 grammi di marijuana, 220 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e un bilancino. Gli arrestati sono stati rinchiusi a San Vittore, Monza e Rimini.