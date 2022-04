Milano: Di Fazio condannato a 15 anni e sei mesi per violenze sessuali (3)

08 aprile 2022 a

(Adnkronos) - In particolare dal dispositivo del gup di Milano emerge come la condanna maggiore (7 anni e 10 mesi) sia stata riservata al capo di imputazione legato alla studentessa di 21 anni, che circa un anno fa l'imprenditore farmaceutico aveva attirato nel suo appartamento con la scusa di uno stage e che poi avrebbe narcotizzato, violentato e fotografato.

Un episodio subito denunciato dalla vittime e da cui la procura è partita per ricostruire tutti gli altri reati contestati: quattro le violenze sessuali riconosciute (6 anni e 2 mesi) nei confronti delle ex fidanzate e dimostrate attraverso le foto trovate nel computer dell'imputato, in un caso invece è stata riconosciuta solo la somministrazione di benzodiazepine. Il gup ha anche riconosciuto i maltrattamenti (1 anni e 6 mesi) nei confronti della ex moglie, nessun risarcimento è stato riconosciuto al figlio minore della coppia. L'imprenditore, ex amministratore unico di Global Farma, era stato arrestato dai carabinieri nel maggio dello scorso anno.