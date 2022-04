Energia: Saccomanno (Lega), per rigassificatori si punti sul Sud e su Calabria

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Le misure che il Governo si appresta a deliberare" sul fronte energia "sono, certamente, insufficienti e non possono garantire un ritorno alla normalità. Sono importanti per cercare di alleviare le difficoltà odierne per le famiglie e le imprese, ma non possono garantire un ritorno alla sufficienza, senza ulteriori aumenti. Ed allora, con coraggio e determinazione, bisogna percorrere delle diverse strade: dalla riapertura dei pozzi attivi inspiegabilmente chiusi, dalla ricerca di nuove fonti energetiche, dall'utilizzo dell'idrogeno, dalla creazione di nuovi rigassificatori, ripartendoli in tutta Italia". Così in una nota il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

Concentrare i rigassificatori "in un'unica zona vuol dire essere facilmente aggredibili e non garantire quella sufficienza che la Nazione merita. Senza aggiungere che la creazione di una struttura del genere al Sud consentirebbe quella creazione di sviluppo ed occupazione che, sicuramente, questo merita anche per diminuire l'esistente divario. Ed allora, senza se e senza ma, spingiamo tutti affinché interventi del genere siano eseguiti nel mezzogiorno. Gioia Tauro era stata scelta nel passato per il posizionamento di un rigassificatore avendone tutte le caratteristiche necessarie. Non abbandoniamo la strada maestra per rafforzare delle zone che, sicuramente, hanno meno bisogno di interventi della Calabria. Cominciamo a ragionare per il bene del mezzogiorno avendo ben presente l'inaspettato scenario che questi ultimi mesi hanno evidenziato. Meno annunci e più fatti", conclude Saccomanno.