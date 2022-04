Energia: Crippa (M5S), 'bene emendamento per rendicontazione taglio oneri'

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Con un emendamento al decreto Energia si stabilisce che l'Arera (Autorità per l'Energia) dovrà relazionare sull'effettivo utilizzo delle risorse per contenere gli effetti degli aumenti delle bollette di elettricità e gas. In particolare dovranno essere indicate le disponibilità in conto residui trasferite alla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali). E' una misura importante perché, in una fase così delicata, come abbiamo già spiegato, va impiegato fino all'ultimo euro disponibile per limitare il caro-bollette”. Così in una nota Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 stelle alla Camera.

“Mercoledì, in relazione a questo tema - prosegue -, con un question time abbiamo chiesto al Governo di verificare e quantificare i risparmi di spesa che si sono creati attraverso le misure adottate per alleggerire le bollette e che hanno generato riserve superiori a quelle necessarie per coprire gli oneri generali di sistema".

“E' importante segnalare che, un altro emendamento al decreto Energia, prevede che nell'aggiornamento delle tariffe di elettricità, gas e rifiuti l'Autorità, oltre ai prezzi di mercato, tenga presente anche i costi reali di approvvigionamento della materia prima”, conclude il capogruppo pentastellato.