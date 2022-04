Milano: Di Fazio condannato a 15 anni e sei mesi per violenze sessuali**

08 aprile 2022 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Il gup di Milano Anna Magelli ha condannato a 15 anni e 6 mesi Antonio Di Fazio, il manager accusato di sei casi di violenza sessuale, tra cui quello della ex moglie per il quale risponde anche di lesioni, stalking e maltrattamenti. La decisione arriva al termine del processo con rito abbreviato. La procura, rappresentata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, aveva chiesto la condanna a 9 anni di carcere per l'uomo che avrebbe agito con uno schema ben preciso: dopo aver carpito la fiducia delle vittime, le drogava con benzodiazepine e, infine, dava sfogo "alle sue perversioni".