Energia: Patuelli, 'industria non si deve fermare per prezzi, servono azioni'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Durante la pandemia "le industrie italiane hanno retto" e ora "non si devono fermare" per l'aumento dei prezzi dell'energia e a causa delle materie prime, perché c'è il rischio che "si crei un circolo vizioso che colpisce non solo le industrie, ma anche l'occupazione, l'economia, il gettito erariale, le banche e loro azionisti". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, nel corso del suo intervento al congresso Acri. "Non dobbiamo rassegnarci - ha aggiunto - e servono azioni".