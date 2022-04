Calcio: Uefa, indagine disciplinare su quanto avvenuto nel dopo-partita Bodo-Roma**

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - La Uefa ha deciso di aprire una indagine e approfondire quanto accaduto nel dopo partita tra il Bodo e la Roma in Norvegia, gara di andata dei quarti di finale di Conference League. Lo ha annunciato l'organo di governo del calcio europeo dopo la denuncia di un'aggressione da parte dell'allenatore della squadra di casa, Kjetil Knutsen, al preparatore dei portieri giallorosso, il portoghese Nuno Santos. Il Bodo invece nella sua ricostruzione ha detto che è stato il suo tecnico ad essere stato aggredito. Sul posto sarebbe intervenuta anche la polizia norvegese che poi ha demandato ogni decisione alla Uefa. "In conformità con l'Articolo 31 (comma 4) del Regolamento Disciplinare Uefa", spiega la Uefa nella nota, "un Ispettore Etico e Disciplinare Uefa è stato nominato per condurre un'indagine disciplinare sugli incidenti segnalati che si sarebbero verificati alla fine dei quarti di finale di Europa Conference League 2021/22 tra Bodo Glimt e AS Roma, gara giocata il 7 aprile 2022 in Norvegia. Informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito". La gara di ritorno dei quarti è in programma all'Olimpico giovedì prossimo.