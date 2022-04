Ucraina: Draghi, 'diritti infanzia mai acquisiti in modo permanente e inviolabile'

07 aprile 2022 a

Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Il conflitto in Ucraina serve da doloroso promemoria del fatto che i diritti dei più giovani non sono mai acquisiti in maniera permanente e inviolabile, ma richiedono vigilanza costante e sforzi continui". Lo dice Mario Draghi nel messaggio inviato alla ministra della Famiglia Elena Bonetti in occasione della Conferenza sulla nuova strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia (2022-2027).

"Il nostro governo ha già preso misure significative per supportare l'infanzia e la famiglia. Ci tengo a ricordare in particolare l'Assegno unico universale - un'importante iniziativa per il sostegno economico delle famiglie con figli a carico. Ma la nostra soddisfazione non deve lasciare spazio alla compiacenza: il lavoro e l'impegno di tutti è fondamentale per rafforzare ulteriormente e consolidare i traguardi raggiunti finora", dice tra le altre cose il premier.