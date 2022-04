Ucraina: assessore Sicilia, 'guerra impone cambio prospettive, governo Musumeci scommette su idrogeno'

07 aprile 2022 a

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - "La crisi Ucraina obbliga a rivedere le priorità e impone nuove riflessioni in tema di sicurezza energetica, caro energia e diversificazione delle fonti rinnovabili. Il rischio di vedere compromessa la decarbonizzazione esiste, ma è proprio su questo piano che si misura la lungimiranza della politica industriale. Il governo Musumeci scommette sull'idrogeno verde, convinto che esso rappresenti un'opportunità per attrarre investimenti nella filiera industriale e per supportare nuove applicazioni, con particolare riferimento alla mobilità e alle infrastrutture locali. Solo dall'interazione di tutti gli stakeholders è possibile ipotizzare la creazione di una 'Hydrogen Valley' per la quale la Regione Siciliana ha già espresso la propria candidatura al Mite". Così l'assessore all'Energia della Regione Siciliana Daniela Baglieri intervenendo a 'Le Energie della Sicilia', la due giorni organizzata dal governo Musumeci, a Catania, nell'ambito delle 'Giornate dell'Energia 2022'.