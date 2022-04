07 aprile 2022 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Condannare a 4 anni di reclusione l'ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie 'gonfiate'. E' la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Gaetano Ruta che ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche.