Riforme: Serracchiani (Pd), 'atteggiamento centrodestra incomprensibile'

07 aprile 2022 a

a

a

Roma, 7 apr (Adnkronos) - "E' davvero incomprensibile l'atteggiamento della Lega e delle altre forze del centrodestra che stanno bloccando le riforme. Non si può guardare in questa fase a convenienze elettoralistiche e interessi di parte. Occorre andare avanti guardando unicamente all'interesse nazionale ed alla credibilità del Paese". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"Perciò chiediamo maggiore responsabilità. In questo momento tutto possiamo permetterci tranne che una crisi di governo, tranne che farci vedere divisi di fronte al mondo, tranne che non portare a compimento le riforme che invece devono essere approvate in modo veloce anche per continuare ad avere le risorse del Pnrr", aggiunge la Serracchiani.