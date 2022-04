Fisco: Ciriani, 'bene compatezza centrodestra, riforma rischia di trasformarsi in tritacarne'

07 aprile 2022 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sulla delega fiscale bene la compattezza che il centrodestra ha dimostrato nel tentativo di frenare la manovra del Governo, nascosta dietro il provvedimento, di aumentare le tasse a spese degli italiani. Infatti, tra riforma del catasto e marginalizzazione del Parlamento questa delega, propagandata come atto eccezionale, rischia di trasformarsi in un tritacarne nel quale finirà il risparmio e la proprietà degli italiani". Lo afferma Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

"Ora confidiamo -aggiunge- che questo importante segnale giunto dalle forze di centrodestra non sia strumentale e non si risolva in una trattativa di basso profilo. E questo perchè la strada per restare una credibile alternativa di Governo non può che passare dalla difesa dei valori, dei principi e dei programmi che hanno tenuto insieme la coalizione per quasi trent'anni".