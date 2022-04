Energia: Bonelli, 'grave no Calenda in Ue su embargo gas russo'

07 aprile 2022 a

a

a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Carlo Calenda è l'unico italiano del Parlamento Europeo ad aver votato contro la risoluzione nella quale si chiede un embargo immediato per le importazioni di gas dalla Russia, oltre che per quelle di petrolio, carbone e combustibile nucleare. Per distinguersi e guadagnare altra visibilità mediatica è arrivato fino a questo punto! Lo sa che, con il gas, Putin finanzia la sua guerra criminale incassando dall'Europa 1 miliardo di euro al giorno?”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Noi di Europa Verde abbiamo chiesto da subito lo stop alle importazioni di gas e petrolio dalla Russia: non possiamo essere duri a parole contro Putin, votare per l'aumento delle spese militari e poi tirarci indietro di fronte al vero strumento che può indebolire il dittatore russo. Oggi Calenda, – conclude Bonelli, – ha davvero superato se stesso, riuscendo a fare peggio dei sovranisti”.