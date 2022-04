07 aprile 2022 a

Nyon, 7 apr. - (Adnkronos) - “Siamo felici che la Fifa abbia ritirato la sua proposta per la Coppa del Mondo ogni due anni. Siamo contenti che abbia ascoltato il mondo del calcio. Non credo ci sia spazio per altre competizioni”. Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, a margine del Comitato esecutivo della Federcalcio europea a Nyon.