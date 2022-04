Calcio: Brasile, bookie puntano su Guardiola ct

07 aprile 2022 a

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - L'allenatore più vincente del nuovo millennio alla guida della nazionale con più titoli mondiali. È questa l'indiscrezione lanciata dallo spagnolo Marca che ha riportato la notizia secondo la quale ci sarebbero stati contatti tra i dirigenti del Brasile e lo staff di Pep Guardiola, candidato principale alla panchina verdeoro. Un'idea forte per una Selecao che al termine del mondiale del Qatar saluterà l'attuale commissario tecnico Tite individuando come sostituto l'attuale tecnico del Manchester City, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il club inglese. La “folle” idea di Guardiola allenatore del Brasile è un'opzione che convince i betting analyst di Goldbet che quotano il matrimonio tra l'allenatore e la nazionale verdeoro 15 volte la posta. Guardiola, dal canto suo, non ha mai escluso la possibilità di allenare una nazionale dopo l'esperienza al City e quella del Brasile potrebbe essere l'offerta giusta.